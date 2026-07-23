Türkiye ve Suriye'den 10 milyar dolarlık ticaret hedefi

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Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Gümrük Sorumlusu Ankara’da gerçekleştirdikleri toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirip ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma konusunda mutabakata vardı.

TOBB İkiz Kuleler'de, Bakan Bolat, Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla "Suriye Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgeleri ve Yatırım Ortamı" toplantısı gerçekleştirildi.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, TOBB ile Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ'nin Türkiye'de son 22 yılda 20 gümrük kapısının modernleştirilmesi ve genişletilmesi konusunda yap-işlet-devret modeliyle çok başarılı icraatlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Bakan Bolat, 2025 yılında Ankara ile Şam arasındaki ticaret hacminin 3,7 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdığını, ancak şimdi iki ülke devlet başkanlarının talimatları doğrultusunda bu rakamı 10 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Ticaret Bakanı, halen iki ülke arasında aktif olarak çalışan altı sınır kapısının genişletilmesi ve modernize edilmesinin planlandığını vurguladı.

Bu adımın amacının yalnızca ikili ticareti geliştirmek olmadığını ifade eden Bolat, Türkiye'nin Suriye'yi Türk mallarının Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ulaşması için önemli bir lojistik güzergah haline getirmek istediğini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, taşıma şirketleri ve her iki tarafın tüccarlarına kolaylık sağlamak amacıyla gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi, Ortak Gümrük Komitesinin çalışmalarının hızlandırılması ve sınır kapılarındaki güvenlik koordinasyonunun güçlendirilmesi konuları da ele alındı.