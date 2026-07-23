Sezai Temelli: Çerçeve yasa masada, Öcalan'ın durumu müzakere ediliyor

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, hazırlanması planlanan "çerçeve yasası"nda Abdullah Öcalan’ın konumunu düzenleyen özel bir maddenin yer alacağını söyledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, Türkiye’de kamuoyunun odaklandığı "çerçeve yasa" hazırlıklarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Sezai Temelli, İlke TV’de yayımlanan ''Konuşma Zamanı'' programında Dilek Odabaş’ın sorularını yanıtladı.

Temelli, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın statüsü, örgüt yöneticilerinin geleceği ve kimlerin Türkiye’de dönüp dönemeyeceğine ilişkin kapsam üzerindeki görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

"Öcalan İçin Hukuki ve Çalışma Koşullarını İçeren Düzenleme Olacak"

Müzakere başlıklarının ilk ve en önemli ayağının Abdullah Öcalan’ın rolü olduğunu vurgulayan Temelli, hükümet yetkilileri ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un söylemlerinden bu konuda bir düzenleme yapılacağını anladıklarını belirtti.

Temelli konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sürecin buraya gelmesini sağlayan temel gerçeklik Öcalan’ın rolüdür. Bu rolün devam edebilmesi için iki boyutlu bir adım gerekiyor. Biri hukuki statüsü, diğeri ise fiilen çalışmalara katılabileceği bir zeminin yaratılması. Sağlıklı görüşmeler yapabilmesi, çalışma ortamına kavuşması ve tüm müzakere sürecini tasarlayabilmesi şart. Hükümet kanadından edindiğimiz izlenim, bu hususta yasal bir düzenlemenin yapılacağı yönündedir."

"Mesele Sadece Silah Bırakma Değil; Kademeli Bir Geçiş Olacak"

İkinci kritik başlığın silah bırakma ve sonrasındaki entegrasyon süreci olduğunu kaydeden DEM Parti Grup Başkanvekili, meselenin yalnızca örgüt üyelerinin silah bırakmasıyla sınırlı kalmayacağını ifade etti.

Sürecin kapsama alanının genişliğine dikkat çeken Temelli, "Örgüt mensuplarının katılım süreçlerinin kademeli olarak düzenlenmesi söz konusu. Yalnızca sahadakiler değil; cezaevindekiler, sürgündekiler ve iltisak iddiasıyla soruşturması süren yüz binlerce, hatta milyonu bulan dosyalar var. Bütün bunların değerlendirileceği kademeli bir geçiş prosedürü öngörülüyor. Hazırlanan bu ilk yasa, diğer birçok kanunda yapılacak değişikliklerin önünü açacak bir başlangıç yasası niteliğinde olacak." dedi.

"Cesaret Verici ve Yol Açıcı Adımlar Atılmalı"

Sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Sezai Temelli, Öcalan’ın da konuyu sadece tek bir yasayla sınırlı görmediğini, "pozitif barış" için yasal çerçevenin herkesin hassasiyetlerini göz önüne alarak kurgulanması gerektiğini aktardı.

Sezai Temelli, atılacak ilk adımın gelecek süreçler için umut verici ve cesaretlendirici bir nitelik taşıması gerektiğini vurguladı.