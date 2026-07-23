Yer Adana: Tatile giden öğretmenin evini çaldılar

2 saat önce

Adana'dan Bali’ye tatile giden Burcu Güven adlı bir öğretmen, döndüğünde yaklaşık 1 milyon 650 bin lira değerindeki bungalov tipi evinin çalındığını öğrendi. Burcu Güven, evinin bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Olay Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. 37 yaşındaki öğretmen Burcu Güven'e ait ''01 ALE 929'' plakalı yaklaşık 1 milyon 650 bin lira değerindeki bungalov ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Burcu Güven, olayı arkadaşının haber vermesi üzerine öğrendi. Güven, taşınabilir evinin bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Hayallerinin çalındığını anlatan Güven, "Evimizin çalındığını öğrenince çok kötü olduk. O sadece bizim evimiz değil, hayalimizdi. Bütün paramızı oraya yatırdık. Gerçekten çok üzgünüm." dedi.