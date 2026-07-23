Trump'tan nükleer anlaşmaya ''şartlı'' onay

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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ile yürütülen sivil nükleer iş birliği anlaşmasının onaylanmasının Riyad yönetiminin İbrahim Anlaşmaları’na katılmasına bağlı olduğunu açıkladı.

Trump, ABD Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan arasında hazırlanan anlaşmanın yalnızca askeri olmayan kullanım alanlarını kapsadığını belirtti.

Anlaşma kapsamında nükleer materyal zenginleştirilmesine izin verilmeyeceğini vurgulayan Trump, söz konusu düzenlemenin İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki sivil nükleer uygulamalara benzer nitelikte olduğunu ifade etti.

Trump, anlaşmanın onaylanacağını ancak bunun tamamen Suudi Arabistan’ın İbrahim Anlaşmaları’na katılması koşuluna bağlı bulunduğunu söyledi.

ABD’nin sivil ve zenginleştirme içermeyen nükleer tesislere karşı olmadığını belirten Trump, Washington yönetiminin askeri amaç taşımayan nükleer enerji programlarını destekleyebileceği mesajını verdi.

Milyarlarca dolarlık anlaşmanın 30 yıl süreli olacağı, ABD şirketlerine Suudi Arabistan'ın nükleer altyapısının inşasında kilit bir rol vereceği ve diğer yabancı rakipleri dışarıda bırakacağı belirtiliyor.

Anlaşmanın temel hükümlerinden biri, ABD'li şirketlerin Suudi Arabistan'da bir uranyum zenginleştirme tesisi inşa etmesini öngörüyor.

Kongre onay verecek mi?

Önümüzdeki günlerde Kongre'nin incelemesine sunulması beklenen anlaşmanın burada vekillerin itirazı ile karşılaşması bekleniyor. Zira çok sayıda Kongre üyesi, siyaseten istikrarsız kabul edilen Orta Doğu'da nükleer teknolojinin yayılmasına karşı çıkıyor.

Ayrıca bazı Kongre üyeleri, hem Trump yönetimi üzerindeki etkisi hem de insan hakları karnesi nedeniyle Riyad'a şüpheyle yaklaşıyor.

Nükleer teknoloji Riyad'ın uzun süredir ABD'den başlıca talepleri arasında yer alıyordu. Washington nükleer işbirliği için geçmişte İsraille normalleşmeyi koşul olarak öne sürüyordu.

Anlaşma, İsrail'in tanınmasını içeriyor

BAE ve Bahreyn, 2020 yılında İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini içeren "İbrahim Anlaşmalarını" imzalamıştı.