Lavrov ile Rubio görüşmesi sonrası Rusya’dan açıklama

2 saat önce

Rusya, ABD ile yürüttüğü diplomatik temaslarda Ukrayna krizinin çözümü için "daha önceki anlaşmalara uyulması" şartını yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Bakanlık açıklamasına göre Lavrov, görüşmenin başında Rubio'ya "cephe hatlarındaki gerçek duruma" dair bilgi verdi. Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın daha fazla silahlandırılmasını ve Avrupa ülkelerinin Moskova'ya "stratejik bir yenilgi yaşatma çabalarını sürdüren istikrarsızlaştırıcı politikalarını" kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Sergey Lavrov, Rusya'nın çatışmalara siyasi ve diplomatik bir çözüm bulma konusundaki kararlılığını yineledi. Bu çerçevede Moskova'nın, Vladimir Putin ile Donald Trump arasında Anchorage şehrinde yapılan görüşmede ABD tarafının sunduğu ve daha sonra Rusya Devlet Başkanı tarafından onaylanan önerilere bağlı kalacağını ifade etti.

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesini ise Körfez bölgesindeki durum da dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler oluşturdu. Her iki bakan, devlet şirketi Roskosmos ile Amerikan uzay ajansı NASA arasındaki temasların yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı; ayrıca parlamentolar arası değişim ile kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldı.

Açıklamanın sonunda Lavrov ve Rubio'nun, her iki ülkenin diplomatik temsilciliklerinin faaliyetlerinin normalleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptıkları ve başta uluslararası örgütler bünyesinde olmak üzere iki bakanlık arasındaki temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 23 Temmuz 2026 tarihinde Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya gelmişti.