Devlet Bahçeli: Özgür Özel'e hazine yardımı verilmeli

3 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrılarak yeni parti kuracak olan Özgür Özel’e hazine yardımı verilmesi gerektiğini söyledi.

Devlet Bahçeli, bir grup gazetecinin Özgür Özel’in CHP’den ayrılarak yeni bir siyasi parti kuracak olmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP'nin içinden yeni bir parti çıktığını belirten Bahçeli, ''Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur.'' dedi.

Bahçeli, ''Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan, CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.'' diye konuştu.

Mutlak butlan kararı nedeniyle süren tartışmaların sonunda CHP'den ayrılmaya karar veren Özgür Özel ve ekibi, yeni parti için ilk somut adımı attı.

Özgür Özel'in kurmayları arasında yer alan Zeynel Emre, genel merkez binası için ön anlaşma yaptıklarını duyurdu. Zeynel Emre, ''Yeni partide bir hazine yardımı olmayacağı için maddiyat bağış üzerinden mi sağlanacak, yoksa alternatif var mıdır?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Biz binayla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık. O ön anlaşmayı yaparken de şunu söyledik: Partimizin kuruluşuyla birlikte resmi olarak adres göstereceğiz ve ilk aylık kira ödemesini ekim ayında başlatacak şekilde bu süre zarfına kadar da parti kurulmuş, bağış almış olacak ve o şekilde karşılayacağız. Biliyorsunuz burada yasal olarak bir sınır var yıllık. 648 bin lira olması lazım bir kişinin bağışlayabileceği en yüksek miktarın. Bunu şöyle planladık: İlk aşama kurulduktan sonra bağışlar almaya üyelerle birlikte buna devam edeceğiz. Ama milletvekili arkadaşlarımızla birlikte gerek işte ilk dönemin kirasının ödenmesi bakımından bu bağışlar yapılacak açık bir şekilde. Çünkü bunun Türkiye'de şeffaf bir şekilde yapılması lazım.''