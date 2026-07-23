Axios: Trump, İran'a karşı "büyük çaplı bir saldırıyı" ciddi olarak düşünüyor

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Axios haber sitesine konu hakkında demeç veren Trump'ın, İran'a karşı şubat sonunda başlattığı "Destansı Öfke Operasyonu"ndan daha büyük saldırılara hazır olduğu öne sürüldü.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, İran’a yönelik "kapsamlı muharebe operasyonlarını yeniden başlatmayı düşündüğünü" ancak nihai kararını henüz vermediğini ifade etti. Karar aşamasına oldukça yakın olduğunu vurgulayan Trump, "Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planlıyorum. Her şey hazır, karar vermeye yakınım." dedi.

Olası bir operasyonda İsrail’in konumuna da değinen Trump, İsrail’in istemesi halinde "iki dakika içerisinde" operasyona dahil olabileceğini savundu. Ancak operasyonel kapasite açısından herhangi bir dış desteğe ihtiyaç duymadıklarının altını çizen Trump, İsrail’in katılımının bölgesel sonuçları olabileceği ve İran’ın İsrail’e yönelik bir misilleme girişiminde bulunabileceği uyarısında bulundu.

Tahran yönetiminin müzakere arayışında olduğunu ancak henüz bir anlaşma zeminine ulaşılmadığını iddia eden Trump, "Henüz yeterince acı çekmediler." diyerek Washington'ın sert tutumunu sürdüreceği mesajını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın cenaze törenine katılmak üzere gelecek hafta Washington’da olacağını hatırlatan Trump, Netanyahu ile ilişkilerinin mükemmel seviyede olduğunu belirtti. Trump, "Bibi (Netanyahu) ile aramız çok iyi; eğer burada olursa kendisiyle mutlaka görüşürüm." ifadelerini kullandı.