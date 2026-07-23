İneği uçurumdan düşen ve gözyaşlarıyla herkesi duygulandıran Ayni Teyze K24’e konuştu

2 saat önce

Geçtiğimiz günlerde uçurumdan düşen ineği için döktüğü gözyaşlarıyla sosyal medyada gündem olan ve geniş kitleleri duygulandıran "Ayni Teyze", Kurdistan24 bültenine konuk oldu. Yaşadığı derin üzüntüyü ve olay anını anlatan Ayni Teyze, kendisine gösterilen yoğun ilgi karşısında minnettarlığını dile getirdi.

Söyleşi sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Ayni Teyze, "İneğim uçurumdan düştüğünde sanki canımdan bir parça gitti. Çok üzüldüm, yüreğim yandı." diyerek duygularını ifade etti.

Geçimini sağladığı hayvanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan yaşlı kadına, Kurdistan24 haber spikeri teselli dolu sözlerle destek oldu.

K24 spikeri, Ayni Özbek'in videosunun sosyal medyada yayımlanmasının ardından özellikle Kürdistan Bölgesi’nde büyük bir yankı uyandırdığını belirtti. Halkın bu duruma çok üzüldüğünü ve kendisi için dua ettiğini vurgulayan spiker, "Sizin gözyaşlarınız bizim için çok kıymetli. Tüm Kürdistan sizin yanınızda." dedi.

Ayni Teyze ise, "Allah hepinizden razı olsun, eksik olmayın." diyerek teşekkürlerini sundu.