Kürdistan Bölgesi’nde tarım yatırımlarında rekor artış

38 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu, 9. Kabine döneminde tarım sektöründeki yatırımların büyük bir ivme kazandığını ve bu sektörün toplam sermaye yatırımları içindeki payının yüzde 2’den yaklaşık yüzde 12’ye yükseldiğini duyurdu.

"Ekonomik Çeşitliliğe Doğru Yapısal Dönüşüm" başlığıyla yayımlanan raporda, tarım sektörünün bölge ekonomisinin temel direklerinden biri haline geldiği vurgulandı. Yatırım Kurulu verilerine göre hükümetin stratejik yönlendirmeleriyle tarımsal yatırımlarda kaydedilen bu artış, yerel üretimi güçlendirmenin yanı sıra uluslararası ihracat projelerinin de önünü açıyor.

Kürdistan Bölgesi Medya ve Enformasyon Ofisi tarafından daha önce paylaşılan verilere göre yerli üretimi ve gıda güvenliğini korumak amacıyla toplam 160 bin ton depolama kapasitesine sahip 4 yeni silo projesi hayata geçirildi. 90 milyar dinar bütçe ile tamamlanan projeler kapsamında; Erbil’de Kuştepe, Süleymaniye’de Kelar, Duhok’ta Roviya ve Halepçe siloları inşa edildi. Hükümetin, Duhok, Zaho, Kifri, Koye ve Herir’de de yeni silolar inşa etmeyi planladığı bildirildi.

Gıda güvenliği stratejisi kapsamında bölge genelinde 13 bin 943 şirket, bin 341 sanayi tesisi, 30 bin sera ve 319 depo faaliyet gösteriyor. Bu kapasite artışı, Kürdistan Bölgesi’ndeki tarım ürünlerinin Irak’ın orta ve güney bölgelerine sevkiyatını artırdığı gibi, bölge ürünlerinin ilk kez dünya pazarlarına açılmasını sağladı.

Kürdistan balı, 2022 ve 2023 yıllarında, Kürdistan Bölgesi'nden Avrupa pazarlarına ihraç edilen ilk ürün oldu.

Baldan sonra, Akre pirinci ve Amedi tahini, İsveç, Almanya ve İngiltere de dahil olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edildi.