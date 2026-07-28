SOMO: Irak'ın ham petrol geliri iki milyar doları aştı

1 saat önce

Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), geçen mayıs ve haziran aylarına ait ham petrol ihracatı ve elde edilen gelir verilerini kamuoyuyla paylaştı.

SOMO tarafından açıklanan resmi verile göre Irak, söz konusu iki aylık dönemde toplam 32 milyon 114 bin 677 varil ham petrol ihraç etti.

Bu ihracattan elde edilen toplam gelirin 2 milyar 335 milyon 537 bin 399 dolar 73 sent olarak kaydedildiği aktarıldı.

Yayınlanan raporda, ihraç edilen petrolün bölgelere göre dağılımına ilişkin şu ayrıntılara yer verildi:

Basra Petrolü: Toplam 20 milyon 238 bin 896 varil.

Kürdistan Bölgesi Petrolü: Ceyhan Limanı üzerinden 1 milyon 564 bin 625 varil.

Kerkük Petrolü: Ceyhan Limanı üzerinden 10 milyon 311 bin 216 varil.

Söz konusu veriler, daha önce taraflar arasındaki anlaşmazlıklar ve lojistik aksaklıklar nedeniyle petrol ihracatında yaşanan belirgin düşüşün ardından gelen toparlanmayı ortaya koyuyor.

Ekonomi uzmanları, ihracat hacmindeki bu artışın Irak’ın kamu gelirlerine katkı sağlayacağını ve ülke ekonomisindeki istikrarı destekleyeceğini öngörüyor.