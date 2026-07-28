Bakan Bolat: Türkiye-Irak ticaret hacminde hedef 30 milyar dolar

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin dış ticaretinde Irak’ın en önemli ortaklardan biri olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacmini orta vadede 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ankara’da düzenlenen "Türkiye-Irak İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısı"nda konuşan Bakan Bolat; ticaret, yatırımlar, müteahhitlik ve savunma sanayii gibi stratejik sektörlerde ekonomik entegrasyonun derinleştiğini vurguladı. Irak'ın Türkiye'nin en büyük 5. ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin riyasetinde, ticaret hacmimizi 30 milyar dolara ulaştırma konusunda kararlıyız." dedi.

Irak'ın Türk şirketlerinin en fazla proje üstlendiği üçüncü ülke konumunda olduğunu belirten Bolat, "Bugüne kadar Irak'ta 40 milyar dolar değerinde 1157 proje başarıyla tamamlanmıştır. Türk müteahhitlerinin dünya genelindeki iş hacminin yaklaşık yüzde 8'i Irak'ta gerçekleştirilen projelerden oluşmaktadır." bilgisini paylaştı.

Bölgedeki jeopolitik gelişmelerin ve enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çeken Bakan Bolat, Türkiye ile Irak arasındaki ulaşım ve enerji hatlarının kritik bir rol oynadığını ifade etti. Bolat, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının tam kapasite çalıştırılması ve Basra'dan Türkiye'ye uzanacak yeni hattın inşası büyük önem taşıyor. Ayrıca Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu Projesi'ni, bölgesel refahın merkezi olarak görüyoruz."