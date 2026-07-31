Türkiye’de internet çöktü: Erişim sorunu devam ediyor

2 saat önce

TürkNet’te Türkiye genelinde geniş çaplı internet kesintisi yaşanıyor. Binlerce abonenin bağlantı, mobil uygulama ve müşteri hizmetlerine erişemediği belirtilirken şirket, kesintiyi doğruladı. Teknik ekiplerin sorunu gidermek için çalıştığı açıklandı.

Türkiye'nin birçok noktasından gelen kullanıcı bildirimleri, TürkNet'te geniş çaplı bir erişim sorunu yaşandığını ortaya koydu. İnternet bağlantısının yanı sıra mobil uygulama ve destek kanallarına erişimde de sıkıntılar yaşandığı belirtilirken, şirketten de son dakika açıklaması geldi.

Türkiye genelinde TürkNet kullanıcıları an itibarıyla geniş çaplı internet erişim sorunu yaşıyor. Kesinti nedeniyle binlerce abone internete bağlanamazken, TürkNet mobil uygulamasına da erişim sağlanamıyor.

Sorunun ardından kullanıcılar çağrı merkezine ulaşmaya çalışsa da telefon hatlarının yanıt vermediği belirtiliyor. Sosyal medyada çok sayıda abone, hem sabit internet hizmetinin kesildiğini hem de müşteri hizmetlerine erişemediklerini paylaşıyor.

TürkNet'ten kesintilere ilişkin açıklama

Son olarak, Türkiye genelini etkilediği belirtilen kesintiyle ilgili TürkNet'ten resmi açıklama geldi. Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kullanıcılarımız; Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz"