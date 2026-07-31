Hükümet Sözcüsü: Irak ciddi bir mali zorlukla karşı karşıya

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Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abudi, ülkenin gelirleri ile maaş giderleri arasında büyük bir uçurum olduğunu belirterek, Maliye Bakanlığının bütçe açığını kapatmak için iç borçlanma yöntemine başvuracağını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Abudi, katıldığı bir televizyon programında Irak’ın içinden geçtiği ekonomik duruma ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Irak’ın ciddi bir mali zorlukla karşı karşıya olduğunu kaydeden Abudi, "Hükümetin memur maaşlarını ve genel giderleri karşılayabilmesi için aylık 10,8 trilyon dinara ihtiyacı var. Buna karşın, ülkenin petrol ihracatından elde ettiği aylık gelir yalnızca 2,5 trilyon dinar civarındadır." dedi.

Sözcü Abudi, ortaya çıkan devasa mali açığın, Hürmüz Boğazı’ndaki krizle bağlantılı ekonomik şoktan kaynaklandığını vurguladı. Abudi ayrıca, daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından mali ihtiyaçların boyutuna ilişkin paylaşılan rakamların gerçeği yansıttığını ve gelir-gider arasındaki farkın oldukça yüksek olduğunu teyit etti.

Abudi, bütçe açığı kapatılana kadar maaşların önceki aylarda olduğu gibi düzenli dağıtılamayacağını ve gecikmelerin yaşanabileceğini ifade etti.