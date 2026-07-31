Irak Başbakanı Zeydi’den istifa tehdidi

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Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi’nin, Suudi Arabistan ziyareti nedeniyle Koordinasyon Çerçevesi ile yaşadığı görüş ayrılığı üzerine istifa tehdidinde bulunduğu ileri sürüldü.

Kürdistan24’e konuşan Koordinasyon Çerçevesi’nden üst düzey bir kaynak; Irak Ulusal Güvenlik Kurulu toplantısının ardından Başbakan Ali Zeydi’nin Koordinasyon Çerçevesi içinde yer alan gruplarla bir araya geldiğini belirtti. Kaynak, bu toplantıda Başbakan Zeydi’nin istifa kartını masaya koyduğunu ifade etti.

Kaynağın açıklamasına göre Koordinasyon Çerçevesi’nde yer alan 6 grup, Başbakan Zeydi’nin Suudi Arabistan ziyaretini ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yapacağı görüşmeyi tamamen iptal etmesini talep etti. Diğer 6 grup ise ziyaretin önemli olduğunu ancak mevcut şartlar nedeniyle başka bir tarihe ertelenmesi gerektiğini savundu.

Kürdistan24’ün edindiği bilgilere göre bu talepler karşısında tepkisini dile getiren Başbakan Zeydi; "Bakanlar Kurulu ve Ulusal Güvenlik Kurulu kararlarına saygı duyulmayacaksa görevden ayrılırım." uyarısında bulundu. Zeydi ayrıca, olası bir erteleme durumunda bunun "Koordinasyon Çerçevesi’nin baskısıyla yapılmış" gibi bir imaj yaratmaması gerektiğini net bir dille ifade etti.

Aynı kaynak, Başbakan Zeydi’nin toplantıda siyasi partilerden bazı kritik taleplerin yerine getirilmesi için destek istediğini de aktardı. Özellikle silahlı grupların silahsızlandırılması konusuna vurgu yapan Zeydi; varılan anlaşma gereği 30 Eylül tarihine kadar tüm grupların silahlarını teslim etmesi gerektiğini hatırlatarak, bu sürecin hızlandırılması için tarafların iş birliği yapmasını istedi.