Irak Başbakanı’ndan Enfal mesajı: Kürt kimliğini yok etme girişimleri başarısız oldu

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Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Barzani Enfal Soykırımı’nın 43. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu suçun eski rejimin Kürt kimliğini yok etmeye yönelik "başarısız girişimlerinin" bir parçası olduğunu vurguladı.

Başbakan Zaydi, bugün yayımladığı mesajında, söz konusu katliamın diktatörlük rejiminin yürüttüğü sistematik baskı ve toplu mezar politikalarının bir halkası olduğunu belirtti. Zeydi, "Diktatörlük, Irak halkının zulme karşı sarsılmaz iradesini kırmayı başaramamıştır." dedi.

Zeydi mesajında; Kürt halkına, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) liderliğine ve özellikle Başkan Mesud Barzani’ye en derin taziyelerini ve dayanışma dileklerini iletti.

Irak’ın tüm bileşenlerinin ortak mücadelesine dikkat çeken Başbakan Zeydi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Irak’ın diğer unsurlarıyla omuz omuza verilen bu büyük fedakarlıklarla gurur duyuyoruz. Bu bedeller, özgürlük güneşinin doğmasına; herkesin anayasal haklar ve onur içerisinde bir arada yaşadığı demokratik ve federal sistemimizin inşasına zemin hazırlamıştır."

Başbakan Ali Zeydi mesajının sonunda, hükümetinin karşılaşılan zorluklarla mücadele etme ve "güçlü, özgür ve tam egemen bir Irak" inşa etme yolundaki kararlı ve samimi çalışmalarını sürdüreceğini yineledi.