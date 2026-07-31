DEM Parti: Yasaya dair farklı yaklaşımlar söz konusu

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, "çerçeve yasa"ya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yasaya dair istişareler sürüyor. Görüşmeler henüz tamamlanmadı. Yasaya dair farklı yaklaşımlar söz konusu." dedi.

DEM Parti Sözcüsü Doğan bugün (31 Temmuz 2026) partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğan, PKK'nin fesih sürecine ilişkin yapılacak yasal düzenlemelere dair, "Yasaya dair istişareler sürüyor. Görüşmeler henüz tamamlanmadı. Yasaya dair farklı yaklaşımlar söz konusu." ifadelerini kullandı.

Hazırlığı yapılan söz konusu yasanın kritik bir değerde olduğunu kaydeden Doğan, "Bu yasa, bu düzenlemenin devamını getirecek bütünlüklü bir süreç idaresi açısından da çok çok kritik bir önem taşıyor. Sürece yönelik tartışmaların odağı artık dikkat ederseniz hangi hukuki güvencelerle nasıl kurumsallaştırılacağına dönük bir halde ilerliyor. Bu da önemli çünkü süreç en çok bundan yoksundu." şeklinde konuştu.

Sürecin muhataplık tartışmalarına ve Abdullah Öcalan’ın durumuna ilişkin kulis bilgilerine de yanıt veren Doğan, "Sayın Öcalan bu sürecin asli muhatabı ve belirleyici öznesidir. Sürecin kalıcılığı ve güvenin tesisi için Öcalan'ın sürece etkin katılımı sağlanmalıdır. Bu da ancak hukuki ve pratik şartların değişmesiyle mümkündür. Görev ve sorumluluklar netleşmeli, gerekli mekanizmalar oluşturulmalıdır." dedi.

Toplumsal barışın tesisi için kullanılan siyasi dilin önemine dikkat çeken Ayşegül Doğan, "Dil, barışın en önemli taşıyıcı unsurudur. Artık ötekileştiren değil, kucaklayan bir barış diline ihtiyaç var. 50 yıllık bir çatışmayı sonlandırmak, 100 yıllık bir soruna çözüm kapısı aralamak istiyorsak, tarihi bir kardeşlik hukukunun kurulması gerekir. Biz tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız ve tüm siyasilerden de aynı ciddiyeti bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Meclis çalışmalarının 6 Ağustos’a kadar uzatıldığını hatırlatan Doğan, kapsamlı bir mutabakatın önemine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hazırlıklar, en geniş siyasal uzlaşıyla tamamlanmalıdır. Tek taraflı bir yasal hazırlık yerine toplumsallaşmış, müzakere kapsamı geniş bir yöntem bulunmalıdır. Meclis Başkanlığının bu konuda gerekli açıklamaları yapmasını bekliyoruz. Türkiye tarihi bir dönemden geçiyor; beklentimiz bu dönemin ruhuna yakışır bir yasama sürecinin işletilmesidir."