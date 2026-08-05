Kürdistan Bölgesi'nin petrol ihracatı belirgin oranda düştü

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Irak Milli Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), bölgede tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sebebiyle Kürdistan Bölgesi’nin petrol ihracatının günlük 20 bin varile kadar gerilediğini açıkladı.

SOMO’dan üst düzey bir yetkilinin Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, bölgesel krizler ve petrol sahalarının hedef alınması nedeniyle Kürdistan Bölgesi’nin günlük petrol üretimi ve ihracatının 230 bin varilden 20 bin varile düştüğünü bildirdi.

Yetkili, Hürmüz Boğazı'nın trafiğe kapatılmasının Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin petrol üretimi ile ihracat seviyeleri üzerinde doğrudan olumsuz bir etki yarattığına dikkat çekti.

Kürdistan Bölgesi ve Kerkük petrolünün Türkiye’deki Ceyhan Limanı’na boru hattı üzerinden ihraç edilmesine ilişkin anlaşmanın halen yürürlükte olduğunu belirten kaynak, buna rağmen sevk edilen miktarın bölgesel krizin yansımaları sebebiyle ciddi oranda azaldığını vurguladı.

SOMO yetkilisinin paylaştığı bilgilere göre Irak, geçtiğimiz temmuz ayında toplam 42 milyon varil petrol ihraç etti. Bu miktarın 7 milyon varili Kürdistan Bölgesi boru hattı aracılığıyla Ceyhan Limanı’na aktarıldı. Aynı dönemde ülkenin günlük ortalama petrol üretimi ise 1 milyon 950 bin varil olarak gerçekleşti.

Krizin derinleştiğine işaret eden yetkili, Irak’ın Ceyhan boru hattı üzerinden yaptığı günlük ihracatın 60 bin varile, Kürdistan Bölgesi’nin günlük üretim kapasitesinin ise 230 bin varilden 20 bin varile kadar gerilediğini ifade etti.