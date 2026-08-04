Bayraktar: Irak, Türkiye'nin 1 milyon varillik petrol ihtiyacını karşılamaya hazır

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Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz Boğazı’ndaki risklere alternatif olarak Irak-Türkiye boru hattının kapasitesinin 2,5 milyon varile çıkarılmasının ve hattın Basra’ya kadar uzatılmasının gündemde olduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TRT Haber özel yayınında Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefi ve bölge ülkeleriyle yürütülen stratejik projelere dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin günlük 1 milyon varil petrol üretim hedefine odaklandığını ve Irak ile enerji alanında yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Irak ile imzalanan Kerkük petrollerine ilişkin anlaşmanın detaylarını paylaşan Bakan Bayraktar, "100 yıl sonra Kerkük’teki bu sahalara yeniden ortak oluyoruz. Bu projenin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 250 milyar dolar seviyesinde." dedi.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi arasındaki görüşmelerde tarihi bir teklifin gündeme geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Irak tarafı, Türkiye’nin günlük 1 milyon varillik ham petrol ihtiyacını tamamen kendisinin karşılayabileceğini bildirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu teklife olumlu yaklaştı ve süreci başlatma talimatı verdi."

Küresel krizler ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri nedeniyle alternatif rotaların önemine dikkat çeken Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattının kapasitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Mevcut 1,5 milyon varillik kapasitenin 2,5 milyon varile çıkarılabileceğini belirten Bakan, hattın Basra’ya kadar uzatılarak Körfez ülkeleri için de güvenli bir rota oluşturulabileceğini ifade etti.

Bakan Bayraktar, Irak ile sadece petrol değil, doğal gaz ve elektrik alanında da büyük projelerin masada olduğunu belirtti.

"Terörsüz Türkiye" vizyonunun enerji projelerinin önünü açtığını belirten Bakan Bayraktar, Gabar’daki üretimin hızla arttığını ve bu bölgelerin bir kalkınma merkezine dönüştüğünü ifade etti.