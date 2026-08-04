Kpler: Irak, Hürmüz Boğazı üzerinden 30 milyon varil petrol ihraç etti

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Kpler firmasına göre Irak, son bir ay içinde Hürmüz Boğazı üzerinden 30 milyon varilden fazla ham petrol ihraç etti.

Kpler tarafından yapılan açıklamada, 4 Temmuz ile 4 Ağustos 2026 tarihleri arasında yaklaşık 30 milyon varil Irak ham petrolünün Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi. Öte yandan, Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) Başkanı Ali Nizar, katıldığı bir televizyon programında temmuz ayında Hürmüz üzerinden yapılan ihracatın 35,5 ile 37 milyon varil arasında olduğunu savundu. Nizar ayrıca, aynı dönemde 7 milyon varil petrolün de Irak-Türkiye boru hattı üzerinden Ceyhan Limanı’na nakledildiğini ekledi.

Orta Doğu'da patlak veren ve stratejik deniz yollarında güvenliği sarsan savaştan önce, Irak'ın günlük petrol üretimi yaklaşık 4 milyon varil seviyesindeydi.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Selim Rikabi, bazı tankerlerin yüklemeyi tamamlayarak Hürmüz Boğazı’nı geçtiğini teyit ederken, "Bakanlığımız gemilerin izlediği rotalar veya geçiş izinlerinden sorumlu değildir." değerlendirmesinde bulundu. SOMO verilerine göre Irak mayıs ve haziran aylarında farklı rotalardan toplam 32 milyon varil ihracat yaparken, bunun yalnızca 20 milyon varili güney limanlarından gerçekleştirildi.

Irak devlet gelirlerinin yaklaşık yüzde 90’ı ham petrol satışına dayanıyor. Petrol Bakanı Basım Muhammed'in geçtiğimiz ay yaptığı açıklamaya göre savaş öncesi hazineye aylık 8 milyar dolar sağlayan petrol ihracat gelirleri, lojistik aksamalar ve riskler nedeniyle şu an 1,5 milyar dolar seviyesini güçlükle geçiyor.