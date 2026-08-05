Numan Kurtulmuş: Devlet aklı ve millet irfanı buluştu

35 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın TBMM'ye sunulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, ''Meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulmasıyla atılan tarihi adıma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti;

''Meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu.

Bu çalışma 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli merhaledir.''