توران بدلاً من الصالحي رئيساً للجبهة التركمانية بـ"ضغط تركي"

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر مطلع في حزب الجبهة التركمانية العراقية السبت أن رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي قدم استقالته بـ"ضغط تركي" ليحل محله نائبه حسن توران.

وقال المصدر لكوردستان 24 إن الجبهة التركمانية سبق وأن قررت عقد مؤتمر حزبي لانتخاب رئيس جديد العام الماضي، إلا أن تفشي وباء كورونا أرجأ المؤتمر إلى إشعار آخر.

وتابع "كان من المفترض أن يستقيل الصالحي ويستبدل قبل تفشي وباء كورونا في المؤتمر العام للجبهة التركمانية والذي تأجل بسبب الوباء".

وأشار إلى أن الصالحي "تعرض إلى ضغوطات" دفعته إلى تقديم استقالته من منصبه، وأردف بالقول "وقد بقي طيلة هذه الفترة رئيساً للجبهة التركمانية".

وأوضح أن تركيا دفعت الصالحي إلى الاستقالة، مبيناً أن نائبه حسن توران، سيتولى المنصب بدلاً منه. ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل.

ويتواجد الصالحي حالياً في تركيا.

هذا ومن المتوقع أن تصدر الجبهة التركمانية بياناً في وقت لاحق من اليوم السبت بشأن استقالة رئيسها الصالحي وتنصيب توران خلفاً له.