الإدارة الذاتية ترفع رواتب موظفيها وتستثني عقود الخبرة

أربيل (كوردستان 24)- اصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الاثنين، قرارا برفع رواتب موظفيها بنسبة 30 بالمئة على الراتب والاجر الشهري المقطوع لكافة العاملين في مؤسسات الإدارة.

ويبدأ تنفيذ القرار بدءا من تاريخ 1/4/2021. وتسري هذه الزيادة على الموظفين الذين يعملون بموجب عقود عمل قانونية لدى مؤسسات الإدارة الذاتية باستثناء عقود الخبرة وفق ما اعلنه بيان للإدارة الذاتية.

وتشهد سوريا عموما وخصوصا المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ارتفاعا حاد بأسعار المواد وانهيارا للعملة السورية مقابل الدولار الامريكي.

ورفعت الإدارة الذاتية أجور العاملين لديها بنسبة 150 بالمئة في شهر حزيران يونيو من عام 2020.

سوار احمد