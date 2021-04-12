اقتصاد

الإدارة الذاتية ترفع رواتب موظفيها وتستثني عقود الخبرة

author_image Kurdistan24 اربیل
الإدارة الذاتية ترفع رواتب موظفيها
الإدارة الذاتية ترفع رواتب موظفيها
سوریا الإدارة الذاتية رواتب الموظفين

أربيل (كوردستان 24)- اصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الاثنين، قرارا برفع رواتب موظفيها بنسبة 30 بالمئة على الراتب والاجر الشهري المقطوع لكافة العاملين في مؤسسات الإدارة.

ويبدأ تنفيذ القرار بدءا من تاريخ 1/4/2021. وتسري هذه الزيادة على الموظفين الذين يعملون بموجب عقود عمل قانونية لدى مؤسسات الإدارة الذاتية باستثناء عقود الخبرة وفق ما اعلنه بيان للإدارة الذاتية.

وتشهد سوريا عموما وخصوصا المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ارتفاعا حاد بأسعار المواد وانهيارا للعملة السورية مقابل الدولار الامريكي.

ورفعت الإدارة الذاتية أجور العاملين لديها بنسبة 150 بالمئة في شهر حزيران يونيو من عام 2020.

رواتب

سوار احمد

Kurdistan24 ©Copyright 2021
كل الحقوق محفوظة
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا