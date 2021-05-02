وزارة الثقافة السورية تصدر أول كتاب مترجم عن الكوردية

أربيل (كوردستان 24)- صدر كتاب شعري للشاعر الكوردي الراحل جكر خوين مترجما الى اللغة العربية بموافقة رسمية من قبل وزارة الثقافة السورية في سابقة من نوعها في سوريا.

والكتاب 139 صفحة من الحجم الوسط وقد قام بترجمته ادريس مراد، يتخلله مقدمة موجزة عن حياة الشاعر وهو من اصدارات وزارة الثقافة السورية.

وقال ادريس مراد لكوردستان 24 "اخترت جكر خوين لأنني أراه الأجدر بين الشعراء الكورد ولأن قصائده وصلت إلى كل كوردي أينما وجد...وخلال بحثي عن هذه الشخصية الكبيرة وجدت بأن أغلب قصائده الوجدانية والإنسانية لم تترجم بعد رغم انه بين أبناء جيله ومدرسته الواقعية الاشتراكية كبابلو نيرودا ولوركا ومحمود درويش لا يقل عنهم بشيء، ويهمني أن يصل جكر خوين الانسان والاممي إلى القارئ العربي".

وتابع مراد "لااخفيك بأنني لقيت صعوبة في اختيار القصائد لأن بعض كتاباته قد سبقت عصره وعصرنا أيضاً وهنك بعض القصائد لا يستصيغها الكثيرين إلى اليوم كتجسيده للاسلام السياسي ونضاله ضد الأفكار الرجعية وقصائده الطبقية، وقد قرأت كل دواوينه الشعرية بتمعن ولمدة زمنية ليست بقصيرة واخترت 29 قصيدة منوعة".

واكد مراد انه اول كتاب يترجم من الكوردية مؤسساتيا في سوريا.

وادريس مراد صحفي وكاتب كوردي سوري ينحدر من منطقة ديرك بأقصى شمال شرق سوريا، متخصص بمتابعة الموسيقا السورية له عشرات المقالات في الصحف المحلية والعربية ويشرف على العديد من الفعاليات والمهرجانات الموسيقية.

سوار احمد