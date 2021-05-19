وفد من كوردستان يتوجه إلى بغداد الأسبوع المقبل لبحث موازنة 2021

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول في حكومة إقليم كوردستان، إن وفداً من حكومة الإقليم سيزور بغداد الأسبوع المقبل لبحث تطبيق قانون الموازنة العامة، وأشار إلى أن صرف رواتب الموظفين في الوقت الراهن يعتمد على الواردات المتاحة لدى الحكومة.

وقال مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية والاقتصادية ريباز حملان لكوردستان 24 "يعتزم وفد حكومة إقليم كوردستان زيارة بغداد الأسبوع المقبل بهدف تطبيق قانون الموازنة العراقية لعام 2021، ولا سيما الجزء المتعلق بحقوق إقليم كوردستان ومستحقاته".

وأشار إلى أن وفد حكومة إقليم كوردستان سيبحث القضايا الفنية في تطبيق قانون الموازنة مثلما هو، خاصة بعد تأكيد الإقليم التزامه بالقانون، وقال إن الوفد يضم فنيين من وزارتي المالية والثروات الطبيعية.

وحول ما إذا كانت حكومة الإقليم ستواصل خفض تمويل نسبة من الرواتب، قال حملان "تتوقف هذه المسألة على التزامات بغداد".

وتابع "إذا أرسلت بغداد حصة الإقليم وكانت كافية مع واردات النفط والضرائب والجمارك، فحين ذلك لن يكون هناك أي استقطاع".

وأضاف حملان "لكن إن لم ترسل، سيبقى الاستقطاع على ضوء الواردات المتاحة لدينا، إلا أن الاستقطاع سيكون أقل في هذا الشهر".

وعن موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021، قال حملان إن "مشروع القانون كان يحتوي على بعض أوجه القصور، وتم إرساله إلى وزارة المالية لإصلاح تلك المسائل، وبعدها سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل ثم إحالته إلى برلمان كوردستان".