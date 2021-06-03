خسائر القطاع السياحي في العراق خلال عامين تصل إلى 3 مليارات دولار

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان خسائر القطاع السياحي في العراق خلال العامين الماضيين، وصلت الى 3 مليارات دولار.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) يوم الاربعاء، ان "أغلب دول العالم كان وقع كورونا عليها صعباً صحياً واقتصادياً وكان للعراق حصة كبيرة من التأثر والخسائر من الناحية الاقتصادية".

واشار الموسوي الى ان "خسائر قطاع السياحة وخاصة السياحة الدينية كانت كبيرة بسبب قرارات منع السفر للعراق، الأمر الذي أثر على اقتصاد البلد والمحافظات المقدسة بصورة خاصة".

واكد ان القطاع السياحي خسر أكثر من ثلاثة مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مشيرا الى ان خسارة القطاعين الصناعي والتجاري أيضل كانت كبيرة وأن آثار هذه الخسارات ستكون واضحة خلال السنوات المقبلة.

ولفت الموسوي الى ان "ارتفاع سعر النفط عالج بعض الخسائر ولكن هناك قرارات سياسية اتخذت خلال الفترة السابقة اشترك فيها البرلمان والقوى السياسية دفع ثمنها المواطن العراقي والاقتصاد العراقي".

سوار احمد