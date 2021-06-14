كوردستان تحدد نسبة بلوغ مناعة القطيع مع تلقيها مزيداً من "جرعات النجاة"

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي إن تحقيق مناعة القطيع (المناعة الجماعية) ضد فيروس كورونا يتطلب تطعيم النسبة الأكبر من السكان.

وأضاف البرزنجي في تصريح أدلى به للصحفيين يوم الأحد أن عدد مراكز التطعيم سيزداد مع وصول المزيد من جرعات اللقاح المضاد للجائحة.

وجدد الوزير دعوته للمواطنين إلى التسجيل للحصول على اللقاح من أجل بلوغ "مناعة القطيع" وبالتالي عودة الحياة إلى طبيعتها.

وتابع "لا بد من تحقيق مناعة القطيع التي تتطلب تطعيم 80 بالمئة من السكان".

ومع استمرار حملة التطعيم ضد الوباء، دعا وزير الصحة السكان المحليين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس.

وبعد ساعات من تصريح الوزير، تلقى إقليم كوردستان شحنة جديدة من لقاح فايزر المضاد للوباء، حسبما أعلنته وزارة الصحة الاتحادية.

ووصلت الشحنة الجديدة من اللقاح يوم أمس وتم توزيعها على المحافظات وإقليم كوردستان في اليوم نفسه ومن المتوقع وصول دفعات أخرى في الأيام المقبلة.

وتلقى العراق أولى دفعات لقاح فايزر في نيسان أبريل الماضي.

وسجل العراق في الفترة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، لكنه غالباً ما يشكو من تعثر حملات التطعيم.

ومن بين مجموع عدد سكان العراق البالغ 40 مليون نسمة، لم يتلق اللقاح المضاد للوباء سوى أقل من 700 ألف نسمة، بحسب وزارة الصحة.