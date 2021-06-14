صحة وبیئة

كوردستان تحدد نسبة بلوغ مناعة القطيع مع تلقيها مزيداً من "جرعات النجاة"

"لا بد من تحقيق مناعة القطيع التي تتطلب تطعيم 80 بالمئة من السكان".
author_image Kurdistan24 اربیل
تلقى العراق أولى دفعات لقاح فايزر في نيسان أبريل الماضي - صورة: أ ف ب
تلقى العراق أولى دفعات لقاح فايزر في نيسان أبريل الماضي - صورة: أ ف ب
کوردستان كوردستان صحة كوردستان مناعة القطيع لقاحات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي إن تحقيق مناعة القطيع (المناعة الجماعية) ضد فيروس كورونا يتطلب تطعيم النسبة الأكبر من السكان.

وأضاف البرزنجي في تصريح أدلى به للصحفيين يوم الأحد أن عدد مراكز التطعيم سيزداد مع وصول المزيد من جرعات اللقاح المضاد للجائحة.

وجدد الوزير دعوته للمواطنين إلى التسجيل للحصول على اللقاح من أجل بلوغ "مناعة القطيع" وبالتالي عودة الحياة إلى طبيعتها.

وتابع "لا بد من تحقيق مناعة القطيع التي تتطلب تطعيم 80 بالمئة من السكان".

ومع استمرار حملة التطعيم ضد الوباء، دعا وزير الصحة السكان المحليين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس.

وبعد ساعات من تصريح الوزير، تلقى إقليم كوردستان شحنة جديدة من لقاح فايزر المضاد للوباء، حسبما أعلنته وزارة الصحة الاتحادية.

ووصلت الشحنة الجديدة من اللقاح يوم أمس وتم توزيعها على المحافظات وإقليم كوردستان في اليوم نفسه ومن المتوقع وصول دفعات أخرى في الأيام المقبلة.

وتلقى العراق أولى دفعات لقاح فايزر في نيسان أبريل الماضي.

وسجل العراق في الفترة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، لكنه غالباً ما يشكو من تعثر حملات التطعيم.

ومن بين مجموع عدد سكان العراق البالغ 40 مليون نسمة، لم يتلق اللقاح المضاد للوباء سوى أقل من 700 ألف نسمة، بحسب وزارة الصحة.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

"عقوبة بالتعاقب".. بغداد تحكم بإعدام "سفّاح شيلان" ثلاث مرات
  1 ساعات
کوردستان

الذهب يهوي مع ارتفاع جديد للدولار في أسواق كوردستان
  2 ساعات
العراق

"مسيّرة" تهاجم منشأة ببغداد وتفجيرات تطال "قوافل التحالف" بمحافظات عدة
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
كل الحقوق محفوظة
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات