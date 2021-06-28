الولايات المتحدة تنفذ غارات جوية محدودة على مواقع على الحدود السورية العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في وقت متأخر من يوم الأحد، شن غارات جوية على ثلاثة مواقع لميليشيات مدعومة من إيران، بالقرب من الحدود بين العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي في بيان ان اثنين من الأهداف كانا فى سوريا وواحد في العراق . وقد استخدمت هذه المواقع من قبل كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء.

وذكر البيان ان القصف استهدف "منشآت تشغيلية وتخزين اسلحة"، موضحا انه تم اختيارها لأنه "تستخدمها الميليشيات المدعومة من ايران التي تشن هجمات بالطائرات بدون طيار ضد افراد ومنشآت امريكية فى العراق".

واستهدفت ثلاث طائرات بدون طيار يوم السبت، لمهاجمة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، حيث اسفر الهجوم عن خسائر مادية في وقت أكد فيه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان الهجوم شُن من مناطق تخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية، مشددا على ضرورة العمل على تكرار مثل هذه الهجمات.

وأكد كيربي أن "الرئيس بايدن كان واضحا بأنه سيعمل على حماية الموظفين الأمريكيين".

وتابع كيربي قائلا: "نظرا للسلسلة المستمرة من الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران وتستهدف المصالح الأمريكية في العراق، فقد وجه الرئيس الأمريكي إلى القيام بمزيد من العمل العسكري لتعطيل وردع مثل هذه الهجمات".

وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة موجودة في العراق "بدعوة من حكومة العراق لغرض وحيد هو مساعدة قوات الأمن العراقية في جهودها لهزيمة داعش".

كما أوضح أن الضربات تتفق مع القانون الدولي، حيث أن الولايات المتحدة "تصرفت وفقا لحقها في الدفاع عن النفس".

وهذه هي المرة الثانية التي تضرب فيها إدارة بايدن الميليشيات العراقية، المدعومة من إيران، على طول الحدود بين سوريا والعراق.

ونفذت الغارة الأولى في أواخر فبراير/شباط، عندما هاجمت الولايات المتحدة 11 منشأة تستخدمها الميليشيات على الجانب السوري من الحدود.

سوار احمد