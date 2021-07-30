اقتصاد

إقليم كوردستان يدخل مضمار الطاقة الشمسية.. ببصمة إماراتية

الطاقة المتجددة هي الطاقة التي تتولد من المصادرة الطبيعية مثل ضوء الشمس والرياح والمياه والأمطار
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الكهرباء التي تولدها الطاقة المتجددة في إقليم كوردستان تبلغ حالياً 75 ميغاواط - إرشيف
الكهرباء التي تولدها الطاقة المتجددة في إقليم كوردستان تبلغ حالياً 75 ميغاواط - إرشيف
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أربيل (كوردستان 24)- قال دبلوماسي إماراتي، إن بلاده مستعدة للاستثمار في القطاع الكهربائي بإقليم كوردستان ولا سيما من خلال الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد الظاهري مع وزير الكهرباء في إقليم كوردستان محمد صالح في أربيل يوم أمس.

ونقلت بيان لوزارة الكهرباء عن الظاهري قوله إن بعض الشركات الإماراتية تسعى للاستثمار في قطاع الكهرباء بإقليم كوردستان وذلك من خلال الطاقة الشمسية.

وأشار البيان إلى أن الكهرباء التي تولدها الطاقة المتجددة في إقليم كوردستان تبلغ حالياً 75 ميغاواط في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.

والطاقة المتجددة هي الطاقة التي تتولد من المصادرة الطبيعية مثل ضوء الشمس والرياح والمياه والأمطار وحرارة جوف الأرض وغيرها.

ويحتاج إقليم كوردستان إلى 4500 ميغاواط من الكهرباء خلال أشهر الصيف، لكنه ينتج حالياً 3400 ميغاواط، بحسب بيانات وزارة الكهرباء.

ولا يزال العراق من البلدان غير الرائدة في مجال الطاقة المتجددة رغم توفر الظروف المناسبة له، إلا أنه بدأ مؤخراً رحلة البحث عن مستثمرين دوليين لبناء سبع محطات للطاقة الشمسية في عدد من المحافظات بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط.

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