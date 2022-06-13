سیاسة

نيجيرفان بارزاني يعبّر عن قلقه من التطورات العراقية ويدعو القوى الكوردستانية للتكاتف

دعا رئيس الإقليم جميع القوى الكوردستانية إلى وحدة الصف والتكاتف والاتحاد
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رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان العراق نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عبّر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين عن قلقه إزاء التطورات السياسية في العراق.

ودخل العراق في منعطف جديد بعد أن استقال نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب إثر دعوة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طلب فيها تقديم استقالاتهم.

ويأتي ذلك في ظل جمود مستمر منذ فترة طويلة يتمحور حول تشكيل الحكومة على الرغم من مضي نحو سبعة أشهر على الانتخابات النيابية.

وكتب نيجيرفان بارزاني في حسابه على موقع تويتر "نتابع بقلق إزاء التطورات السياسية الأخيرة في العراق".

وأعرب رئيس إقليم كوردستان عن أمله بعدم حصول أي تأزم أو اضطراب في البلاد، وقال إن مجلس النواب يتعين أن يمثل جميع العراقيين.

ووافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على استقالات الكتلة الصدرية، وظهر الحلبوسي في تسجيل مصور وهو يوقع على تلك الاستقالات.

وفي سياق ذلك، دعا رئيس الإقليم جميع القوى الكوردستانية إلى وحدة الصف والتكاتف والاتحاد.

وتعتبر الحركة الصدرية الفائز الأكبر في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول أكتوبر بواقع 73 مقعداً.

وعرقل الخلاف السياسي بين الأحزاب انتخاب البرلمان رئيساً للجمهورية وتشكيل الحكومة.

والصدر كان متحالفاً مع تحالف السيادة، أكبر تكتل برلماني سني في البرلمان، والحزب الديمقراطي الكوردستاني أكبر الأحزاب في كوردستان.

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