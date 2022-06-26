قدري جميل: روسيا لن تسمح لتركيا بشن عملية عسكرية جديدة في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس الوزراء السوري السابق، ورئيس منصة موسكو المعارضة، قدري جميل، ان موسكو لن تسمح لتركيا، بشن عملية عسكرية على قوات سوريا الديمقراطية، في شمال سوريا.

وجميل هو في الأصل كوردي من دمشق ويرأس حزب الإرادة الشعبية، الذي وقّع في وقت سابق، مذكرة مع مجلس سوريا الديمقراطية، الغطاء السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، في عام 2020.

وقال قدري جميل لكوردستان 24، ""هذه ليست المرة الأولى التي تشكل فيها تركيا تهديدا لسوريا"، مضيفا "هذه التهديدات لا معنى لها وغير مبررة، ولن يتم شن أي هجوم".

وأضاف جميل، ""موقفنا ضد هذه التهديدات التركية واضح: سنعارض أي محاولة لاحتلال المزيد من الأراضي السورية، وموقف روسيا إيجابي أيضا، وهم يعملون سياسيا لوقف الهجمات".

وأضاف لكوردستان24، "لن يتم تنفيذ أي عملية جديدة لأن روسيا لن تسمح بها وتسعى لإيجاد حل سياسي".

ومنذ أواخر شهر أيار/مايو، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا وتكرارا بشن عملية جديدة ضد قوات سوريا الديمقراطية في مدينتي منبج وتل رفعت لطرد القوات التي يقودها الكورد هناك.

ونفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية خلال السنوات الماضية، وتقول انقرة أنها تستهدف قوات سوريا الديمقراطية كونها موالية لحزب العمال الكوردستاني، فيما تنفي هذه القوات أي صلة لها بالحزب المصنف كتنظيم إرهابي لدى انقرة.