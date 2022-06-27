"دانة غاز": الإنتاج في حقل "كورمور" مستمر

أربيل (كوردستان 24)- قالت شركة "دانة غاز" الإماراتية يوم الاثنين، ان الشركة مستمرة في الإنتاج في حقل غاز "كرمور"، على الرغم من الهجمات الصاروخية.

وقالت الشركة في بيان، ان الشركة مستمرة بشكل طبيعي في الانتاج في حقول ومقر الشركة في ناحية قادر كرم بمحافظة السليمانية، وذلك على الرغم من الهجوم الصاروخي على حقل غاز كورمور.

وتعرضت حقول غاز كورمور في جمجمال لقصف صاروخي خلال الأيام الأربعة السابقة لثلاث مرات متتالية، تم إطلاقها من قرى تقع ضمن ما يسمى بمناطق الفراغ الامني، وذلك دون تحديد الجهات التي قامت بالقصف.

وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم أمس الاحد ، عن ضرورة تدويل ملف الهجمات الصاروخية المتكررة على إقليم كوردستان، وذلك في أول رد فعل من نوعه.