أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة يوم الاثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بالكوليرا في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للعراقية الإخبارية، إن "المؤسسات الصحية سجلت 12 إصابة جديدة بالكوليرا خلال 24 ساعة الماضية"، موضحا أن "ثمانيا من هذه الاصابات سجلت في بغداد/ الرصافة".

ومرض الكوليرا يكون سببه على الأغلب تناول أطعمة أو مياه ملوثة ويؤدي بدوره إلى الإصابة بإسهال حاد وتقيؤ ثم يعقبه جفاف.

وأضاف البدر، أن "مجموع الاصابات بمرض الكوليرا ارتفع الى 59 اصابة".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن "الاصابات الموجبة بين الفحوصات تتجاوز نسبتها 20 بالمئة".

وكثيراً ما يظهر الوباء عادة في المناطق السكنية التي تعاني شحاً في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي أو تختلط معها.