بغداد تطلق اسم الجواهري على أحد شوارعها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أمانة بغداد اليوم الأربعاء عن تسمية الشارع الواقع بين ساحتي قحطان والنسور باسم الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري.

وجاء ذلك في اجتماع عقدته هيئة الرأي عقد برئاسة أمين بغداد لبحث عدة مواضيع تخص الواقع الخدمي لمدينة بغداد، بحسب بيان رسمي.

ومن بين القرارات، إعادة تسمية الشارع الواقع بين ساحتي قحطان والنسور باسم الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري تزامناً مع الذكرى 25 لرحيله.

وذكرت أمانة بغداد في بيانها أن أمانة بغداد أعدت خطة بالتنسيق مع وزارة الثقافة لتخليد الرموز الثقافية والأدبية والفنية العراقية عبر أعمال فنية ونصب جديدة الى جانب الاهتمام بالمواقع التراثية في العاصمة بغداد.

وإعادة تسمية أحد أهم شوارع بغداد باسم الراحل الجواهري، هو استحقاق لاسمه الكبير كونه شاعراً فريداً من نوعه تميز بفنه الشعري الى جانب أعماله الأدبية، كما ذكر البيان.