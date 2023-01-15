أكثر من 55 ألف وافد دخلوا العراق منذ بدء بطولة خليجي25

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الأحد، أن أعداد الوافدين إلى محافظة البصرة منذ بدء بطولة خليجي25، وحتى تاريخ أمس السبت، بلغت أكثر من 55 ألف وافد.

وتحتضن مدينة البصرة جنوبي العراق، بطولة الخليج لكرة القدم بنسختها الـ 25، منذ السادس من يناير كانون الثاني الجاري، وتنتهي في الـ 18 من الشهر ذاته.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، إن أعداد الوافدين إلى البلاد عبر مطار البصرة الدولي "بلغت 16 ألفاً و874 وافداً".

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بينما بلغ عدد الوافدين "عبر منفذ سفوان الحدودي مع دولة الكويت 38 ألفاً و527 وافد، ليكون العدد الإجمالي للوافدين إلى العراق 55 ألفاً و402 وافد"، بحسب الوائلي.

وشملت هذه الإحصائية اعتباراً من تاريخ 28 ديسمبر كانون الأول الماضي ولغاية الـ 14 من يناير كانون الثاني الجاري.

وتوزّعت هويات الوافدين بين "لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة، وبين وفودٍ رسمية وقنوات إعلامية وجماهير" قدموا من دول الخليج.

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وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق البطولة، بعد أن سبق له أن استضاف النسخة الخامسة عام 1979 في العاصمة بغداد،وتوّج بلقبها آنذاك.

وانتهت منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، بتأهّل منتخبات العراق، قطر، البحرين وعُمان إلى نصف نهائي البطولة.

وتأهل منتخب البحرين بصدارة المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بينما خطف منتخب قطر البطاقة الثانية برصيد أربع نقاط.

بينما تأهل منتخب العراق على حساب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، والمنتخب العماني في المركز الثاني بنفس الرصيد.

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ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان العراقي والقطري في نصف نهائي البطولة، يوم غدٍ الاثنين، على ملعب البصرة الدولي، على أن يتواجه (المنتخب البحريني والعماني) في ذات اليوم، لكن بتوقيتٍ مختلف.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد رفع الحظر المفروض لسنوات على استضافة العراق للفعاليات الرياضية الكبيرة بسبب المخاوف الأمنية.

وتعود فكرة كأس الخليج في الأساس إلى الأمير السعودي خالد الفيصل الذي طرحها عام 1968، وتبنتها البحرين التي استضافت البطولة في نسختها الأولى عام 1970.

وشاركت في النسخة الأولى للبطولة، 4 فرق هي: البحرين والسعودية والكويت وقطر، قبل أن تتحول بعد ذلك إلى بطولة رسمية استمرت حتى الآن.