ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم الروسي على دنيبرو و"الناتو" يعد بتزويد كييف بالمزيد من الأسلحة

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت حصيلة الغارة الروسية التي دمرت السبت مبنى في دنيبرو بشرق أوكرانيا، إلى ما لا يقل عن 35 قتيلا بينهم طفلان إضافة إلى إصابة العشرات.

وأضاف حاكم منطقة دنيبرو بيتروفسك بأنه تم إنقاذ 39 شخصا في حين "لا يزال مصير 35 من سكان المبنى مجهولا" فيما تستمر عمليات الإنقاذ. من جانبه، وعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بتزويد كييف بالمزيد من الأسلحة فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفقا لخطط وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.

وأوضح حاكم منطقة دنيبرو بيتروفسك: "أنقذنا 39 شخصا وأصيب 75 " مضيفا: "لا يزال مصير 35 من سكان المبنى مجهولا" فيما تتواصل عمليات الإنقاذ.

وكانت حصيلة سابقة أصدرتها أجهزة الإغاثة في أوكرانيا مساء الأحد، أعلنت مقتل 30 شخصا بينهم فتاة مراهقة تبلغ 15 عاما، وجرح 75 آخرون بينهم 14 طفلا، فيما لا يزال 45 شخصا في عداد المفقودين بعد هجوم صاروخي روسي على مبنى سكني في مدينة دنيبرو.

وأظهر مقطع فيديو نشرته أجهزة الإغاثة الأوكرانية على فيس بوك وتلغرام، مسعفين يبحثون بين أنقاض المبنى خلال الليل. وقد تمكن هؤلاء من انتشال 39 ناجيا من تحت الأنقاض.

ونددت الولايات المتحدة بـ"نموذج جديد من حرب روسيا الوحشية والهمجية على الشعب الأوكراني".

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي أن واشنطن "ستواصل تزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها".

من جانبه وعد حلف شمال الأطلسي الأحد، بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الثقيلة الغربية "في المستقبل القريب.