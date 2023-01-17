حارب في العراق.. فرنسا تحاكم "الصندوق الأسود" لداعش

أربيل (كوردستان 24)- بدأت فرنسا، الثلاثاء، بمحاكمة أحد مواطنيها "المتطرفين"، وُصِف بـ "الصندوق الأسود" لداعش، بعد أن كشف للمحققين خطط التنظيم في تنفيذ عملياتٍ داخل أوروبا.

ويُمثّل جوناثان جيفري وزوجته المغربية لطيفة شادلي، أمام محكمة الجنايات الخاصة بباريس،بتهمة المشاركة في "جمعية إجرامية إرهابية".

وانضم جيفري- الذي تحوّل إلى مصدر قيّم للمعلومات منذ اعتقاله قبل ستة أعوام- إلى التنظيم في سوريا فبراير شباط 2015 مع زوجته، وطفلهما الذي كان يبلغ من العمر آنذاك شهرين.

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وجيفري- الذي حارب في محافظة الرمادي العراقية- هو المتهم الوحيد قيد التوقيف، فيما لا تزال زوجته ووالدته طليقتَين بإشراف قضائي، بحسب تقريرٍ لوكالة فرانس برس.

وكشف جيفري الذي يتحدّر من تولوز جنوبي فرنسا، للمحقّقين أنّ داعش كان يخطّط لإرسال أطفال جنود ما سمي بـ "أشبال الخلافة" إلى أوروبا "لتنفيذ عمليات انتحارية هناك".

كذلك قال للمحققين إن التنظيم كان "يخطّط لـ"بث الرعب في الأرياف الفرنسية واستهداف محطة طاقة نووية فرنسية، كما قدّم أسماء عشرات الفرنسيين الذين انضموا إلى داعش.

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ويُحاكَم الزوجان أيضاً بتهمة التخلي عن أسرتهما، بسبب ذهابهما إلى سوريا عندما كان طفلهما الأول يبلغ من العمر شهرين، قبل أن يرزقا بطفلٍ ثانٍ وُلِد في تركيا.

واعتُقِل جيفري الذي اعتنق الإسلام عام 2007، على يد فصائل المعارضة عام 2017، أثناء محاولته الفرار من سوريا برفقة زوجته، وذلك عقب اتصاله بأجهزة الاستخبارات الداخلية الفرنسية عام 2016.

ويواجه جوناثان جيفري وزوجته ثلاثين عاماً من الحبس الجنائي، حيث من المتوقّع أن تستمر المحاكمة حتى الـ 23 من شهر يناير كانون الثاني الجاري.