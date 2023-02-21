أسعار النفط تتراجع وسط قوة الدولار

أربيل (كوردستان24)- افتتح خام برنت القياسي على انخفاض يوم الثلاثاء مع قوة الدولار الأمريكي وانتظار التجار إشارات من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد أن أدى التفاؤل بشأن الطلب وسط شح الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار يوم الاثنين.

ونزل خام برنت 91 سنتا أو 1.08 بالمئة إلى 83.16 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مارس/ اذار، والذي ينتهي يوم الثلاثاء ، 78 سنتًا أو 1.02بالمئة إلى 77.12 دولارًا في الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش.

ولم تستقر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة، ارتفع عقد غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل ، وهو الأكثر نشاطًا حاليًا ، 52 سنتًا ، أو 0.68٪ عند 77.07 دولارًا.

وارتفع الدولار الأمريكي وضغط على أسعار النفط في الجلسة الآسيوية اليوم ، مما تسبب في تراجع أسواق النفط عن انتعاش الأمس".

ينتظر التجار ايضا محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر يوم الأربعاء ، حيث أدت البيانات المتعلقة بالتضخم الأساسي إلى زيادة مخاطر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

مع احتمال أن تصل واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي في عام 2023 والطلب من الهند ، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم ، يرتفع وسط شح الإمدادات ، تتجه الأنظار الآن إلى السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للنفط.

ويقول محللون إن أسعار النفط قد ترتفع في الأسابيع المقبلة بسبب نقص المعروض وانتعاش الطلب، على الرغم من العوائق على المدى القريب مثل رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتخطط روسيا لخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا ، أي ما يعادل حوالي 5 بالمئة من إنتاجها ، في مارس/ اذار بعد أن فرض الغرب سقوفًا لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.