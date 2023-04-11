نتنياهو يهدّد "النظام السوري" بدفع ثمنٍ باهظ!

أربيل (كوردستان 24)- هدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "النظام السوري" بدفع ثمنٍ باهظ جراء استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وبعدما أشار إلى أن بلاده ردت على هجمات تعرضت لها في الأسبوع الأخير، قال: "عملياتنا هذه ما هي إلا بداية، وسيدفع النظام السوري ثمناً باهظاً في حال استمر إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي الاثنين، إثر انتقادات واسعة لسياسة حكومته إزاء "الفلتان الأمني".

وقال: أعداؤنا فهموا خطأ ما يحدث في إسرائيل. لكننا نقول لهم إن إسرائيل موحدة في مواجهة أعدائها"، بحسب الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، هدد نتنياهو حركة حماس بضرب بنيتها التحتية إذا لم توقف صواريخها وعملياتها، مؤكداً أن إسرائيل «لن تسمح لـها بأن ترسّخ وجودها في لبنان".

واتهم نتنياهو المعارضة بالتسبب في رفع معنويات حزب الله وإيران عندما وقّعت الحكومة السابقة على اتفاق الغاز مع لبنان.

لكنه أوضح أن حكومته ستصحح نتائج الاتفاق، من دون أن يهدد بإلغائه.

وخلال الأيام الماضية، أُطلِقت عدة صواريخ باتجاه إسرائيل من داخل سوريا، اتّهمت تل أبيب نظام دمشق بالضلوع فيه.

بينما ردَّ الطيران الإسرائيلي بسلسلة غاراتٍ جوية على عدة مواقع عسكرية داخل سوريا تتبع للجيش النظامي، من بينها الفرقة الرابعة.