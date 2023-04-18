كوردستان 24 تنشر تفاصيل لقاء وفد حكومة الإقليم مع قوباد طالباني

أربيل (كوردستان 24)- قدّم وفد حكومة إقليم كوردستان إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، قوباد طالباني والفريق الوزاري للاتحاد الوطني مقترحين اثنين لإنهاء الأزمة بين الطرفين.

وبحسب مراسل كوردستان 24، فإن المقترح الأول تضمّن عودة طالباني وفريقه الوزراي معاً إلى اجتماعات مجلس الوزراء لبحث المشاكل والحلول.

والمقترح الثاني، نصّ على عودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني إلى اجتماعات مجلس الوزراء بشكلٍ منفرد، ثم يعود قوباد طالباني.

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كِلا المقترحين رفضهما طالباني وفريقه، وقدّما مقترحاً ثالثاً لوفد حكومة كوردستان طالبا خلاله بإيجاد حلول للمشاكل وتنفيذ مطالبهم أولاً، ثم العودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء.

وعلمت كوردستان 24، أن مطالب الفريق الوزاري للاتحاد الوطني تتعلّق بمسألة إرسال الأموال والوضع المالي لمحافظة السليمانية، ومعالجة القضايا الأمنية التي حدثت مؤخّراً.

ومن المتوقع أن تعاد مقترحات قوباد طالباني وفريقه إلى مجلس وزراء إقليم كوردستان لمناقشتها وإبداء الرأي.

والتقى وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان، أمس الاثنين، بنائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني وفريقه الوزاري، بمقرّ المكتب السياسي للاتحاد الوطني في أربيل.

وضمَّ الوفد الحكومي، رئيس الفريق الوزاري للحزب الديمقراطي الكوردستاني بشتيوان صادق، وعضو الفريق الوزاري لحركة التغيير دانا عبد الكريم، فضلاً عن وزير الشهداء والمؤنفلين عبد الله حاجي محمود.