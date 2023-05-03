كان مختبئاً في خزانة.. الشرطة الأميركية تلقي القبض على "سفاح تكساس"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الأميركية عن إلقاء القبض على مكسيكي متّهمٍ بقتل خمسة أشخاص من جيرانه، بينهم طفل في الثامنة، خلال تدرّبه على الرماية في حديقة منزله بولاية تكساس.

وقال رئيس الشرطة في مقاطعة سان حاسينتو، غريغ كايبرز، في تصريحٍ للصحفيين: "هذا الرجل بات لدينا الآن قيد الاحتجاز، تم العثور عليه مختبئاً في خزانة".

وكانت سلطات ولاية تكساس رصدت أمس الثلاثاء، جائزةً مالية بقيمة 80 ألف دولار لمن يدلي بمعلوماتٍ عن فرانشيسكو أوروبيزا المتحدر من المكسيك جنوبي الولايات المتحدة.

ونجح الرجل البالغ من العمر 38 عاماً في الفرار بعد إطلاقه النار من الفناء الأمامي لمنزله، الجمعة الماضية، على جيرانه في بلدة صغيرة في كليفلاند.

من جهته، أفاد المدعي العام لمقاطعة سان جاسينتو، تود ديلون لشبكة "إن بي سي" الأميركية، بإلقاء القبض على "أوروبيزا" بولاية تكساس على بعد قرابة 17 ميلاً من كليفلاند.

وعثرت الشرطة المحلية، الجمعة، على امرأتين مقتولتين في غرفة النوم ممددتين فوق طفلين ناجيين، كما عُثِر على 3 قصّر غير مصابين لكن الدماء تغطيهم.

وأفادت الشرطة حينها، بأنها تعتقد أن "المذبحة" وقعت بعدما طلب الجيران من المشتبه به التوقف عن إطلاق النار في الفناء، لأن هناك رضيعاً يحاول النوم، لكن الطلب أغضبه وفتح النار عليهم بدلاً من التوقف.

وشارك أكثر من 200 شرطي في البحث عن الرجل الذي يوصف بـ "سفاح تكساس".

وشهدت الولايات المتحدة خلال عام 2023 الجاري، أكثر من 170 حادثة إطلاق نار جماعي، وفقاً لمنظمة "أرشيف عنف السلاح".

وتمتلك أميركا أعلى معدل وفيات بالأسلحة النارية بين الدول المتقدمة، بعد أن سجلت 49 ألف وفاة بالرصاص عام 2021 مقابل 45 ألفاً عام 2022 الماضي.

ويتخطى عدد الأسلحة الفردية في الولايات المتّحدة عدد السكان، كما يموت يومياً 130 شخصاً بسبب الأسلحة النارية، أكثر من نصفهم انتحاراً.