أمن

المرصد: مقتل المسؤول الأول عن تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن

أصبحت المناوشات بين الجيش الأردني وتجار المخدرات على الحدود مع سوريا أكثر تواتراً، مع تنفيذ عمليات ضبط أكبر
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عربة عسكرية ترفع العلم الأردني (تعبيرية- وكالات)
عربة عسكرية ترفع العلم الأردني (تعبيرية- وكالات)
سوریا مخدرات الرمثا الأردن

أربيل (كوردستان 24)- أكّد  المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل المسؤول الأول عن  تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، في غارةٍ جوية نفّذها الطيران الأردني.

يأتي ذلك، بعد ساعاتٍ من تهديداتٍ أطلقتها المملكة الأردنية بتنفيذ عملٍ عسكري داخل الأراضي السورية في حال عدم قدرة دمشق على وقف تدفق المخدرات.

وقال المرصد الحقوقي، الاثنين، إن شخصاً يدعى مرعي الرمثان وعائلته، قُتِلوا جراء الاستهداف الجوي لمبنى يتواجد فيه الرمثان في قرية الشعاب بريف السويداء الشرقي.

وأضاف: "الرمثان يعد من أبرز تجار المخدرات في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن من قرية الشعاب الحدودية، وهو مرتبط بشكل رئيسي بقيادات من حزب الله اللبناني".

ولم يصدر أي تعليق، سواء عن السلطات السورية أو الأردنية حول الحادثة، في وقتٍ نشر ناشطون على تويتر مقاطع فيديو قالوا إنها لطائرات حربية في سماء مدينة الرمثا الأردنية  تقصف قرى في الجنوب السوري.

ويعد الأردن طريق عبور المواد المخدرة إلى أكبر سوق للمخدرات: دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، قادمة من داخل الأراضي السورية.

وأصبحت المناوشات بين الجيش الأردني وتجار المخدرات على الحدود مع سوريا أكثر تواتراً، مع تنفيذ عمليات ضبط أكبر.

واعترض الجيش الأردني عام 2022، أكثر من 17000 علبة حشيش و 17 مليون حبة كابتاغون. وضبط 15.5 مليون حبة كبتاغون فقط في عام 2021 بالكامل، بينما ضبط 1.4 مليون في عام 2020.

وتقول السلطات الأردنية إن هناك نحو 160 جماعة تعمل في جنوب سوريا، لديهم "تكتيكات جديدة مثل تلك الخاصة بعصابات الجريمة المنظمة، ويستخدمون طائرات بدون طيار ومركبات مخصصة باهظة الثمن.

 

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