رسمياً.. افتتاح معبر "زيت" الدولي بين إقليم كوردستان وتركيا

أربيل (كوردستان 24)- افتُتِح اليوم الأربعاء، بشكلٍ رسمي معبر "زيت" الدولي بين إقليم كوردستان وتركيا، بحضور ملا مصطفى بارزاني، نجل الرئيس مسعود بارزاني، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو والمشرف على الإدارة المستقلة في سوران هلكورد شيخ نجيب.

يأتي ذلك، بعد عامٍ من العمل على تجهيز وتعبيد الطريق الرئيسي بين طرفي المعبر الواقع بمنطقة شيروان الكبير بقضاء (مێرگەسۆر) التابع لإدارة سوران المستقلة شمالي أربيل.

وقال قائممقام (مێرگەسۆر)، غفور أحمد، في كلمةٍ خلال مراسيم افتتاح المعبر: "اتُّخِذ قرار فتح المعبر منذ عام 2013، سيوفّر المعبر راحةً لمواطني المنطقة".

وأكد أن إقليم كوردستان سيشهد انتعاشاً اقتصادياً وسياحياً، كما سيوفّر فرص عمل لمواطني الإقليم، خاصةً بالنسبة لأبناء المناطق القريبة من المعبر".

وفي المرحلة الأولى منه، سيكون المعبر جاهزاً لاستقبال السياح من الجانبين، وفي المرحلة الثانية سيتم إطلاق حركة التجارة.

وكان المشرف على الإدارة المستقلة في سوران هلكورد شيخ نجيب، أشار في وقتٍ سابق، إلى أن التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تعمل بشكلٍ جدي لرفع مستوى التجارة، وتعدُّ حدود إدارة سوران المستقلة موقعاً استراتيجياً لهذا الغرض.

وقال: "مع افتتاح معبر "زێت" الدولي بين إقليم كوردستان وتركيا ستدخل التجارة في الإقليم بشكلٍ عام وقضاء (مێرگەسۆر) بشكلٍ خاص في مرحلةٍ جديدة".

وبافتتاح بوابة "زيت" الحدودية، يصبح عدد المعابر البرية التي تربط إقليم كوردستان بتركيا، ثلاثة معابر، مع وجود معبرين سابقين، إبراهيم الخليل بمحافظة دهوك، و"سر زيري" بقضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك.