عمار الحكيم: ملا مصطفى بارزاني هو أحد الشخصيات القيادية التي رسمت ملامح التاريخ المعاصر

أربيل (كوردستان 24)- أكد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الخميس، أن الزعيم الكوردي ملا مصطفى بارزاني، هو أحد الشخصيات القيادية الكبيرة التي رسمت ملامح التاريخ المعاصر.

وقال عمار الحكيم أثناء حضور مراسم افتتاح متحف بارزاني الوطني في بارزان في تصريح صحفي، "هذا الحضور بهذا الحشد الكبير الوطني والدولي"، في افتتاح صرح بارزاني الوطني في بارزان، "يمثل رسالة مهمة".

وأضاف أن لـ "بارزان تاريخ نضالي كبير"، مشيراً إلى "الترابط في العلاقة التاريخية بين الإمام السيد محسن الحكيم وملا مصطفى بارزاني".

وأكد "أننا لاحظنا نتاج هذه العلاقة في المتحف، حيث تتواجد فيه بعض المقتنيات التي أرسلها الإمام الحكيم لملا مصطفى بارزاني".

وشدد على أن المتحف "يؤكد العلاقة والأخوة الكوردية - العربية، والتاريخ الحافل الذي يجمعنا"، مبيناً أن "استذكار هذا التاريخ وتعميقه وترسيخه والبناء عليه والاعتبار منه شيء مهم جداً".

وأوضح أن "الرسائل السياسية التي أطلقت" خلال مراسم الافتتاح "أضافت اهتماماً كبيراً، مثل رسالة الرئيس بارزاني ورسالة دولة رئيس الوزراء" محمد شياع السوداني.

وتابع أن "الكلمات الأخرى التي قيلت عن وحدة الصف والانسجام الوطني والرؤية الواحدة للمستقبل، كلها معطيات أساسية وجدناها في هذه الفعالية".

وجرى اليوم الخميس 11 أيار مايو 2023، وبإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وبحضور العشرات من الشخصيات السياسية من إقليم كوردستان والعراق، وشخصيات سياسية ودبلوماسية عالمية، افتتاح صرح بارزاني الوطني في منطقة بارزان.