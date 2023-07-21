بعد 9 سنوات من الملاحقة.. العراق يقبض على أحد منفّذي "جريمة سبايكر"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن إلقاء القبض على أحد منفذي "جريمة سبايكر" بعد 9 سنوات من المطاردة في مناطق شمال شرقي سوريا.

وقالت العمليات المشتركة في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، إن عناصرها ألقوا القبض على "المتهم الهارب عن جريمة سبايكر عزة إبراهيم ربيع"، وذلك بتنسيقٍ مع المخابرات العراقية.

وأضاف بيانُ العمليات المشتركة أن المتهم انتحل "صفة مزوّرة في محاولةٍ منه الهرب إلى إحدى دول الجوار".

وأكّدت العمليات المشتركة أن عناصرها تتبعوا المتهم طوال 9 سنوات من وجوده في مناطق شمال شرقي سوريا، قبل إلقاء القبض عليه.

وجريمة سبايكر أو مجزرة سبايكر جرت بعد أسر جنود منتسبين للفرقة 18 في الجيش العراقي المكلفة بحماية إنبوب النفط الرابط بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل.

وفي الـ 12 يونيو حزيران 2014، أسر عناصر التنظيم نحو 2200 جندي عراقي في قاعدة سبايكر الجوية، وذلك بعد سيطرته على مدينة الموصل.

واقتاد عناصر داعش العسكريين العراقيين إلى القصور الرئاسية في تكريت وقاموا بقتلهم هناك، وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعضاً منهم وهم أحياء.