سیاسة

السفيرة الأمريكية في العراق: تحركاتنا العسكرية ليس لها علاقة بالداخل العراقي

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العراق

أربیل (كوردستان24) - قالت آلينا رومانوسكي، السفيرة الأمريكية في العراق، إن التحركات العسكرية للجيش الأمريكي كانت ضمن تبادل القوات الموجودة في المنطقة.

ونفت رومانوسكي أن تكون هناك علاقة بين تحركات القوات الأمريكية والداخل العراقي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات السفيرة الأمريكية جاءت عقب لقاء مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن اللقاء ناقش العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأوضحت الوكالة أن الجانبين بحثا التعاون المشترك بين واشنطن وبغداد، والاستعداد لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد، الشهر المقبل، إضافة إلى الوضع في سوريا ومخيم "الهول"، بحسب الوكالة.

ونفى العراق، قبل أيام، حشد قوات أمريكية داخل أراضيه، مؤكدًا أن ما يحدث من تحركات للجيش الأمريكي عبارة عن استبدال القطعات الأمريكية الموجودة في سوريا، وليس تعزيزها في العراق.

 وكان موفد كوردستان 24 قد وجّه فی وقت سابق سؤالاً للقائد السابق للتحالف الدولي ضد داعش، ماثيو ماكفرلين، خلال المؤتمر الصحفي عقده ایام  في أربيل، عما إذا كانت هناك حرباً محتملة بين الولايات المتحدة وإيران؟

وأجاب ماكفرلين:

لقد سمعت تلك الشائعات وهي مؤسفة حقاً.
هذا التبادل بين القوات نشاطٌ روتيني اعتيادي.
سنحضر وحدات عسكرية ومعدات جديدة وسننشرها مكان الوحدات القديمة التي ستبقى لاسبوع أو اسبوعين للتأكد من تنفيذ مهامها بشكلٍ احترافي، ثم ستغادر.
هذا أمر روتيني وقد وعدنا جنودنا وعائلاتهم بأننا لن نبقيهم هنا لسنواتٍ طويلة.
ستبقى 9 إلى 12 شهراً التزاماً منا لإقليم كوردستان وللشعب العراقي، حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها.
هذا التبادل بين الجنود ضروري، لضمان عدم شعورهم بالتعب والملل، ويمكنهم العودة إلى عائلاتهم بعد هذه المدة، لأن لعائلتهم حق عليهم.

 

 

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