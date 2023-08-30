وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تصدر بياناً بخصوص استهداف حقل كورمور الغازي

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء بياناً، بخصوص استهداف حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية بصاروخين.

وقال الوزارة في البيان، إنه "في الساعة 9:30 من مساء اليوم، أطلقت عدة صواريخ على حقل كورمور الغازي"، مؤكدة أنه "لحسن الحظ، فإن القصف لم يوقع أي إصابات بشرية أو خسائر مادية".

وأشار إلى أن "وزير الثروات الطبيعية (بالوكالة) كمال محمد صالح، يتابع الأوضاع بشكل مباشر مع وكيل الوزارة والفريق الوزاري والجهات الأمنية، وبالتنسيق مع شركة دانة غاز، وذلك لضمان أن لا يؤثر الهجوم على إنتاج الغاز والكهرباء".

وأفاد مراسل كوردستان24، مساء اليوم الأربعاء، بتعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية لقصف بصاروخين.

وبحسب مراسلنا فإن الصاروخين أُطلقا من خورماتو، لكنهما لم يُخلفا أي أضرار تذكر.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هجوم اليوم.

وسبق أن تعرض الحقل إلى 5 هجمات، كان آخرها في الـ 27 من شهر كانون الثاني من العام الجاري، بعد هدوء دام عدة شهور، عقب 3 هجمات صاروخية استهدفت الحقل في حزيران من العام الماضي.

يشار إلى أن الحقل يعد من أكبر حقول الغاز في إقليم كوردستان، ويزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن تأمين حاجة الأهالي من الغاز للخدمات المنزلية، وتستثمر فيه شركة "دانة" الإماراتية.

كما تخطط الشركة لزيادة إنتاج الغاز من حقل كورمور، بنسبة 55 بالمئة.