"يعيش في فنزويلا".. محللٌ سياسي يثير الجدل حول مصير قائد فاغنر

أربيل (كوردستان 24)- أثار المحلل السياسي الروسي، فاليري سولوفي، جدلًا واسعاً بعد تصريحاته حول قائد "فاغنر"، وزعمه أنه على قيد الحياة وموجود في إحدى جزر بحر الكاريبي.

ووفقاً لسولوفي، فإن يفغيني بريغوجين، كان قد نجا من حادث تحطم الطائرة الذي وقع الشهر الماضي، وهو الآن مختبئ في فنزويلا.

زاعماً أن يفغيني بريجوجين يتواجد في فنزويلا، وتحديداً على جزيرة تسمى مارغريتا في البحر الكاريبي، حسبما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال إن بريغوجين كان قد نبّه مسبقاً من مخاطر تحطم الطائرة واحتمال تعرضه للاعتداء، وقام باتخاذ إجراءات لتجنب الوقوع في هذه المصيبة.

إلى ذلك، أدعى سولوفي وجود مؤامرة بين الرئيس الروسي ورئيس الأمن الرئاسي نيكولاي باتروشيف، تستهدف خداع الرأي العام بما وصفه بـ"الخدعة"، وأن هذا يرتبط بالتحطم الغامض للطائرة التي كان على متنها بريغوجين قرب موسكو.

يأتي ذلك، في أعقاب إعلان المخابرات العسكرية الأوكرانية عن احتمالية بقاء بريغوجين على قيد الحياة، مشيرةً إلى عدم قدرتها على تأكيد وفاته، بالرغم من اتهام الرئيس الأوكراني الكرملين بقتله.

وليست المرة الأولى التي يثير فيها فاليري سولوفي الجدل بتصريحاته، حيث سبق أن زعم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني من مرض عضال وأن هناك شخصين مشابهين له يتوليان مهامه في ظروف غامضة.