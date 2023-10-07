إقليم كوردستان يُصدِّر 25 طناً من معجون طماطم حرير إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أربيل (كوردستان 24)- ضمن إطار جهودها الرامية إلى إيجاد أسواقٍ خارجية لمنتجات فلاحي إقليم كوردستان، أعلنت حكومة الإقليم أنها صدَّرت 25 طناً من معجون طماطم ناحية حرير التابعة لقضاء شقلاوة بأربيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، "أننا نواصل العمل لإيجاد أسواقٍ داخلية وخارجية لمُنتجات فلاحي" إقليم كوردستان، مشددةً على أنه "لأول مرة تم تصدير 25 طناً من معجون طماطم حرير إلى الولايات المُتحدة الأمريكية".

ضمن الخطط الاستراتيجية للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في ضمان الأمن الغذائي، وإيلاء المزيد من الاهتمام بالقطاع الزراعي، وإحياء منتجات الفلاحين، صدّر إقليم كوردستان منذ بداية أغسطس آب الماضي، نحو 1000 طن من البطاطا إلى دولة الإمارات، ضمن اتفاقيةٍ تنص على تصدير 5000 طن.

وبلغ إنتاج الإقليم من البطاطا عام 2023 الجاري، نحو 700 ألف طن، منها نحو 500 طن في منطقة "بَردَرَش" بمحافظة دهوك، بحسب إحصائية وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان.

وكانت وزارة الزراعة والموارد المائية وقّعت في الـ 7 أغسطس آب الماضي، اتفاقيات مع سبعة مصانع وشركات إنتاج البطاطا الصناعية، واستلام إنتاج المزارعين سنوياً.

وينتج مزارعو إقليم كوردستان 30 نوعاً من البطاطا، 10 منها صناعية تستخدم في صناعة الأصابع (الفينكر) والرقائق.

وبدعم من التشكيلة الحكومية التاسعة، وصلت العديد من منتجات الإقليم الزراعية إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، تشمل البطاطا والذرة والخيار وأنواع من الفاكهة والخضروات الأخرى.

وإحدى أهم خطوات حكومة كوردستان لدعم المزارعين، هو بيع منتجاتهم في الأسواق الدولية.

ففي عام 2022، صدّرت حكومة الإقليم 2000 طن من الرمان إلى الإمارات المتحدة ودول أخرى في الخليج. كما تصدِّر العسل والتفاح إلى الإمارات والسعودية والبحرين والمملكة المتحدة ودولٍ أوروبية.