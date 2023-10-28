شيخ نجيب: التشكيلة التاسعة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مشرف إدارة سوران المستقلة هلكورد شيخ نجيب، أن التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم، وتستمر في خدمة المعلمين والطلاب.

وقال شيخ نجيب اليوم السبت خلال توزيع مستلزمات مدرسية لأكثر من 500 مدرسة ورياض أطفال، إن حكومة كوردستان تأخذ قطاع التعليم على محمل الجد، وتمنحه اهتماماً كبيراً.

لافتاً إلى أن التشكيلة التاسعة خصصت ميزانية خاصة للتعليم في إدارة سوران المستقلة.

موضحاً أن توفير الحكومة اللوازم التعليمية في إدارة سوران يسد فجوة كبيرة، وأن ذلك سيساعد في تحقيق مزيدٍ من الرخاء في القرى النائية بالمنطقة.

واتخذت الحكومة التاسعة لإقليم كوردستان خطوات إصلاحية مهمة في شتى الجوانب والمجالات، وكان للقطاع التربوي التعليمي حصة كبيرة من الاهتمام الحكومي، الذي ترجمته من خلال إنشاء المئات من المراكز التعليمية في مختلف مدن الإقليم إلى جانب العمل على تحديث وتطوير المناهج التعليمية لكل المراحل الدراسية بما يتناسب مع التطورات العالمية.

ونفذت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإقليم خلال الأربعة أعوام الماضية عدداً من المشاريع والأنشطة التعليمية الاستراتيجية في هذا القطاع من أجل تحقيق المزيد من الإصلاحات والتغييرات.

كذلك تحسين جودة التعليم لكل المراحل الدراسية، وتوفير بيئة مريحة ومناسبة للطلبة والتلاميذ، فضلاً عن مراجعة وتحديث المناهج التعليمية ورقمنتها.

وفيما يتعلق بالبنى التحتية، أكدت التقارير الحكومية بأنه تم بناء 80 مدرسة وروضة أطفال، فيما يجري استكمال أكثر من 10 مدارس أخرى قيد الانشاء.

كما تم تجديد 1300 مدرسة وروضة أطفال، وبناء 238 شعبة دراسية جديدة، فيما سيكتمل بناء 167 شعبة أخرى بحلول نهاية العام الجاري.

أما في مجال التدريب التربوي، فقد تم تطوير استراتيجية خاصة لتدريب الكوادر والملاكات التدريسية على مدى سبعة أعوام (2023-2030)، حيث بدأ الشروع بتنفيذ هذه الاستراتيجية بدءاً من شهر أيلول-سبتمبر الفائت.

إلى جانب ذلك، فإن عمليات تنقيح وتغيير كبيرة أجريت على المناهج الدراسية في إقليم كوردستان من قبل الحكومة التاسعة.

وتشير التقارير إلى أنه تم تطوير 40 منهجاً دراسياً والعمل مستمر وفق خطة وزارة التربية والتعليم من أجل تعديل ٣٥ عنواناً آخر.

فضلاً عن رقمنة جميع الشؤون المتعلقة بالقطاع التعليمي، مثل بيانات المعلمين والموظفين والطلاب والمستودعات والمعدات ومنصات التدريب، ومنصات التعليم الإلكتروني، ومنصات النفقات والإيرادات، إضافة إلى التواقيع و الهوامش وديوان وزارة التربية.