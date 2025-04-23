عبد الله ويسي: الرئيس بارزاني يجسد روح التعايش المستمدة من إرث شيوخ بارزان

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أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، الدكتور عبد الله ويسي، اليوم الأربعاء 23 نيسان 2025، أن الرئيس مسعود بارزاني، ومن خلال خلفيته التاريخية والدينية المستمدة من إرث شيوخ بارزان، يقدّم دعماً كاملاً للتعايش السلمي بين الأديان والمكونات في إقليم كوردستان.

وقال عبد الله ويسي في تصريحٍ خاص لـ كوردستان24، خلال مشاركته في فعاليات "يوم الصلاة الوطني" التي أقيمت في أربيل، إن العالم عموماً، ومنطقة الشرق الأوسط خصوصاً، تمرّ بمرحلة من الاضطرابات السياسية الكبيرة، مما يجعل من الضروري أن يوجّه إقليم كوردستان رسالة أخوة وسلام وتعايش إلى المجتمع الدولي.

وأشار رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي إلى أن حضور ممثلين عن مختلف الأديان من شتى دول العالم في هذه المناسبة، يُعدّ دليلاً قوياً على أن كوردستان تشكّل نموذجاً حياً للتعايش السلمي.

وأضاف أن جميع الأديان والمكونات في الإقليم تتمتع بتمثيل ومشاركة سياسية في مؤسسات حكومة إقليم كوردستان.

وانطلقت اليوم الأربعاء 23 نيسان 2025 مراسم اليوم الوطني للصلاة، في مبادرة فريدة وبحضور الرئيس مسعود بارزاني وكبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وتحت شعار (نحو الوحدة في الإيمان).

ويوم الصلاة الوطني، هو يوم تكريم وذكرى إحياء التعايش السلمي بين مختلف الاديان والمكونات المختلفة في إقليم كوردستان، وتقام هذه المراسم لأول مرة في إقليم كوردستان، وستصبح تقليداً سنوياً.

وتقام هذه المراسم سنوياً في العديد من البلدان، ولكن في إقليم كوردستان يكون الأمر مختلفاً، حيث يشارك فيه المؤمنون وأتباع العديد من الديانات، بينما في البلدان الأخرى يشارك فيه أتباع دين واحد فقط.

يشارك في هذه المراسم أكثر من 400 شخصية، بينهم كبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وشخصيات دينية وثقافية واجتماعية.